Госстат сохранил оценку роста экономики Украины (инфорафика)

Государственная служба статистики обнародовала вторую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2018 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным статистического ведомства, реальный ВВП Украины в III квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 2,8%, по отношению ко второму кварталу текущего года – на 0,4%. Таким образом, оценка не изменилась.

Номинальный ВВП в III квартале 2018 года составил 994,4 млрд грн, а ВВП на одного человека – 23506 грн.