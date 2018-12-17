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Госстат сохранил оценку роста экономики Украины (инфорафика)

Госстат сохранил оценку роста экономики Украины (инфорафика)

Государственная служба статистики обнародовала вторую оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в третьем квартале 2018 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным статистического ведомства, реальный ВВП Украины в III квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 2,8%, по отношению ко второму кварталу текущего года – на 0,4%. Таким образом, оценка не изменилась.

Номинальный ВВП в III квартале 2018 года составил 994,4 млрд грн, а ВВП на одного человека – 23506 грн.

По материалам РБК-Украина
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