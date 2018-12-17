Швейцария продлила замораживание активов Януковича еще на год

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Власти Швейцарии продлили еще на год замораживание активов экс-президента Украины Виктора Януковича и приближенных к нему людей.
Об этом сообщает посольство Швейцарии в Украине в Twitter.
“19 декабря Федеральный Совет принял решение о продлении на один год превентивного замораживания активов сбежавшего украинского президента Виктора Януковича и его окружения”, – говорится в сообщении.
“Целью этого решения является поддержка судебного сотрудничества между Швейцарией и Украиной”, – объясняет дипломатическое ведомство.
В 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 миллионов швейцарских франков (более $69 млн) сроком на 3 года.
Срок действия этих санкций истек бы в феврале 2017 года. Но 9 декабря 2016 года Федеральный Совет продлил эти санкции еще на год.
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