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КП "Киевтранспарксервис" получило прибыль - 5 млн грн с начала года

КП "Киевтранспарксервис" получило прибыль - 5 млн грн с начала года

Впервые за четыре года КП “Киевтранспарксервис” получило прибыль – 5 млн грн.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, отчитываясь перед представителями СМИ об итогах работы городских властей за год.

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По его словам, в городе работают 230 точек по продаже талонов на парковку.

“Создана онлайн-карта парковочного пространства. Мы обустроили на центральных улицах 38 новых парковочных карманов. Для безопасности пешеходов в этом году установлено более 5000 антипарковочных столбиков”, – сказал Кличко.

По материалам depo.ua
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