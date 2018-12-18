Сколько украинцы готовы потратить на новогодние праздники-2019 (исследование)

Среднестатистический украинец потратит на еду, подарки и наряды порядка 9 тыс. гривен в новогодне-рождественский период.

Об этом свидетельствует исследование портала Picodi.com.

В частности, почти половина населения страны готовится выложить за подарки до 1,5 тыс гривен, еще треть – от 1,5 до 3 тыс гривен, и только около 7% украинцев рассчитывают закупить подарков на сумму свыше 10 тыс гривен.

Средняя цифра запланированных трат на подарки составляет 3,2 тыс гривен.

На праздничный стол почти 40% украинцев намерены потратить до 1,5 тыс гривен, и всего около 4,5% населения готовы выложить более 10 тыс гривен за продукты.

Остальные граждане планируют уложиться в сумму, превышающую 1,5 тыс гривен. В среднем за продукты для праздничного стола на Новый год и Рождество украинцы намерены отдать 3,1 тыс гривен.

Еще одна статья расходов – наряд для празднования. Почти каждый второй вообще не собирается тратить деньги на новую одежду на праздники, в остальном же украинцы собираются отдать за наряд порядка 2,7 тыс гривен. При этом мужчины готовы потратить на себя 3,1 тыс гривен, а женщины – 2,3 тыс гривен.

В итоге, общая сумма средних запланированных трат на подарки, еду и наряды составит 8,9 тыс гривен.