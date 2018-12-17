Гриневич назвала главный успех и провал запуска реформы образования

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Министр образования Лилия Гриневич назвала главным успехом года запуск реформы школьного образования Новая украинская школа, а основным провалом – несвоевременную печать и доставку учебников.
“Если говорить о самом большом успехе, это то, что мы все-таки ввели Новую украинскую школу. Она началась, и дети в первом классе по всей Украине уже обучаются по новому компетентностному стандарту, и огромное количество учителей – более 40,5 тыс. учителей начальной школы и иностранных языков – прошли повышение квалификации”, – сказала она.
Читайте также: В Киеве на образование выделили более 52 млрд грн на ближайшие пять лет
Гриневич пояснила, что вопрос доставки учебников зависел не только от министерства, но и от издательства.
По ее словам, действующая полиграфическая база, которая есть в Украине, не готова к таким большим заказам, как в 2018 году.
Министр также озвучила главные приоритеты на 2019 года. Она пояснила, что в рамках Новой украинской школы будет новый этап повышения квалификации учителей, обновление образовательной среды и робота над новым стандартом базового среднего образования.
Также стартует реформа профессионально-технического образования.
Запускается дуальная форма обучения, и на данный момент уже есть несколько сотен учебных заведений, которые работают с работодателями по этому проекту.
В сфере высшего образования приоритетом министерства будет полноценный запуск Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
МВФ спрогнозировал рост ВВП Украины в течение следующих двух летВчера, 11:00 - 1809 6
Насиров пытается отсудить у врача 1 млн гривен за показания в судеВчера, 14:30 - 1493 5
В России запретили показывать на улицах курс валют2 ч. назад - 1536 4
Экспресс до "Борисполя" совершил 1000 рейсовВчера, 17:40 - 1170 4
Еврокомиссия приняла отчет о безвизе с требованием усилить борьбу с коррупцией в УкраинеВчера, 17:20 - 587 3
КрАЗ презентовал новую техникуВчера, 22:30 - 2083
Межбанковский валютный рынок Украины закрыли на 3 рабочих дняВчера, 16:30 - 1911
МВФ спрогнозировал рост ВВП Украины в течение следующих двух летВчера, 11:00 - 1809 6
Начался очередной подъем рынка криптовалютВчера, 15:45 - 1716
В России запретили показывать на улицах курс валют2 ч. назад - 1536 4
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производстваПозавчера, 12:10 - 1170 3
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселей17.12.2018, 12:10 - 950
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1579
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1740
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 3155 3