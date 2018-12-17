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Гриневич назвала главный успех и провал запуска реформы образования

Гриневич назвала главный успех и провал запуска реформы образования

Министр образования Лилия Гриневич назвала главным успехом года запуск реформы школьного образования Новая украинская школа, а основным провалом – несвоевременную печать и доставку учебников.

“Если говорить о самом большом успехе, это то, что мы все-таки ввели Новую украинскую школу. Она началась, и дети в первом классе по всей Украине уже обучаются по новому компетентностному стандарту, и огромное количество учителей – более 40,5 тыс. учителей начальной школы и иностранных языков – прошли повышение квалификации”, – сказала она.

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Гриневич пояснила, что вопрос доставки учебников зависел не только от министерства, но и от издательства.

По ее словам, действующая полиграфическая база, которая есть в Украине, не готова к таким большим заказам, как в 2018 году.

Министр также озвучила главные приоритеты на 2019 года. Она пояснила, что в рамках Новой украинской школы будет новый этап повышения квалификации учителей, обновление образовательной среды и робота над новым стандартом базового среднего образования.

Также стартует реформа профессионально-технического образования.

Запускается дуальная форма обучения, и на данный момент уже есть несколько сотен учебных заведений, которые работают с работодателями по этому проекту.

В сфере высшего образования приоритетом министерства будет полноценный запуск Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

По материалам НВ
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