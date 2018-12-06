В Киеве на образование выделили более 52 млрд грн на ближайшие пять лет

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Постоянная комиссия по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта Киевского городского совета планирует направить на развитие образования в следующие пять лет более 52 млрд грн.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского горсовета.
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“На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта депутаты поддержали проект городской целевой программы “Образование Киева на 2019-2023 годы”, – говорится в сообщении.
В мэрии отмечают, что в целом программа состоит из 11 подпрограмм.
“Общий объем средств, необходимых на реализацию программы, составляет чуть более 52 млрд грн. Я напоминаю, что это на все 5 лет. На 2019, в частности, планируется направить 9,1 млрд грн. По 10 млрд – на 2020, 2021 годы, и по 11 млрд – на 2022, 2023 годы. Конечно, в течение указанного срока цифры могут быть откорректированы. Учитывая тенденцию прошлых лет, то сумма, по возможности, будет только увеличиваться”, – заявил глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.
Также отмечается, что городскую целевую программу “Образование Киева. 2019-2023 годы” депутаты должны рассмотреть на одном из заседаний Киевсовета.
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