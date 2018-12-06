На начальную школу в бюджет-2019 заложили миллиард - Гриневич

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В 2019 году на начальную школу в государственном бюджете заложен 1 млрд грн.
Об этом заявили министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает Правительственный портал.
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“На следующий год мы снова заложили те же инвестиции в 1 млрд гривен на новое образовательное пространство. Сейчас для нас чрезвычайно важно получить обратную связь от педагогов и немного пересмотреть перечень рекомендуемого для закупки оборудования. В 2019 году Минобразования попробует еще раньше отдать деньги на места, но все зависит от управленческой способности местной власти”, – отметила Гриневич.
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