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На начальную школу в бюджет-2019 заложили миллиард - Гриневич

На начальную школу в бюджет-2019 заложили миллиард - Гриневич

В 2019 году на начальную школу в государственном бюджете заложен 1 млрд грн.

Об этом заявили министр образования и науки Лилия Гриневич, сообщает Правительственный портал.

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“На следующий год мы снова заложили те же инвестиции в 1 млрд гривен на новое образовательное пространство. Сейчас для нас чрезвычайно важно получить обратную связь от педагогов и немного пересмотреть перечень рекомендуемого для закупки оборудования. В 2019 году Минобразования попробует еще раньше отдать деньги на места, но все зависит от управленческой способности местной власти”, – отметила Гриневич.

По материалам УКРИНФОРМ
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