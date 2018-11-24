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Работодатели начинают инвестировать в привлекательность рабочих профессий - Гриневич

Работодатели начинают инвестировать в привлекательность рабочих профессий - Гриневич

В Украине появилась тенденция, когда работодатели инвестируют в привлекательность рабочих профессий.

Такое заявление сделала министр образования и науки Лилия Гриневич во время посещения конкурса World Skills Russia 2018.

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“Я благодарна всем работодателям, которые пришли на эту площадку. Основной наш партнер – Федерация работодателей Украины… Нужно понимать, что Украина также стала участником этого конкурса на мировом уровне. И мы очень надеемся, что сможем там достойно представлять нашу страну”, – заявила Гриневич.

Конкурс World Skills Ukraine призван популяризировать рабочие специальности среди молодежи. Он проводится в Украине с 2016 года. Студенты училищ из всех областей страны три дня соревнуются в восьми номинациях, среди которых: электромонтажные, сварочные и слесарные работы, подъем и транспортировка грузов, парикмахерское и кулинарное мастерство, технология моды, а теперь также и мехатроника.

“Появилась правильная тенденция, когда бизнесмены начали инвестировать в привлекательность рабочих профессий”, – подчеркнула министр.

По материалам 5 канал
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