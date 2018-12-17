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Перепланировку квартир можно делать без разрешений - Минрегион

Перепланировку квартир можно делать без разрешений - Минрегион

Кабинет министров Украины утвердил обновленный перечень строительных работ, не требующих документов.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«В прошлом году Минрегион разработал перечень несложных строительных работ, которые могут выполняться без получения разрешения на проведение работ и не требуют ввода в эксплуатацию. Это значительно упростило возможность устраивать, например, пандусы и другие средства доступности или заменять блоки балконов, окон, дверей. В этом году мы инициировали расширение этого перечня. В частности, если раньше для перепланировки квартиры обязательно нужно было получать разрешение ГАСК, то теперь такие работы, если нет вмешательства в несущие конструкции, не требуют этих документов», – написал он.

Мои fiнансы:

В перечень вошли работы:

  • Переоборудование и перепланировка жилого дома и жилого помещения.
  • Переоборудование нежилого здания или сооружения и помещений в них (выполнение которых не предусматривает вмешательства в ограждающие и несущие конструкции и инженерные системы общего пользования), относящихся к объектам по классам последствий СС1 (незначительные последствия), СС2 (средние) и СС3 (значительные).
  • Изменения касаются перепланировки не только в частных домах, но и в квартирах многоквартирных домов.
  • Можно делать перепланировку или переоснащение (без вмешательства в ограждающие и несущие конструкции) торговых залов ТРЦ, офисных помещений бизнес-центров и других объектов, по классу последствий относящихся к СС2 и СС3.
По материалам Finance.UA
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