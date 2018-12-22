Попробовав продать данные о себе, журналист Wired заработал лишь $0,003

Корреспондент Wired Грегори Барбер, возмущенный многочисленными утечками данных с Facebook, решил, что о нем и так уже все знают, и попробовал заработать на продаже личных данных криптовалютным стартапам, обещающим поделиться частью прибыли. О результатах своего эксперимента Барбер поведал в своей колонке.

«В ходе сентябрьского взлома Facebook я — как и остальные 90 млн пользователей — временно утратил доступ к своему аккаунту. Это верный признак того, что данные обо мне могли быть скомпрометированы и сейчас гуляют по интернету. Сначала я хотел было просто удалить свой аккаунт в FB, но затем задумался: почему бы не попробовать продать информацию, которой без моего ведома и так уже пользуются маркетологи и боты-пропагандисты?», — пишет журналист.

Потенциально рынок продажи личных данных огромен. Разработчики децентрализованного Ocean Protocol, позволяющего продавать свои данные компаниям, привлекли десятки миллионов еще до презентации готового решения. Аналогично, «отец» интернета Тим Бернерс-Ли надеется вернуть людям контроль над данными с помощью платформы Solid.

Все создатели подобных решений сходятся во мнении, что в будущем пользователи будут самостоятельно распоряжаться, кому и какие данные о себе предоставить. Вместе с тем, такую возможность уже сейчас предлагает ряд криптовалютных стартапов. Блокчейн, говорят они, — идеальная платформа, где все передаваемые данные, включая информацию о банковских транзакциях, медицинскую историю и даже логи работы термостатов, невозможно подделать, а все транзакции абсолютно прозрачны.

На этот рынок и пришел в качестве продавца Грегори Барбер. В чате Telegram он быстро нашел соратников и получил ссылки на ряд приложений, обещавших монетизировать его согласие обработать данные.

«Меня сразу предупредили, что я столкнусь с многочисленными багами и обесценившимися альткоинами. Но возможность пассивного дохода будоражила мое воображение и в итоге взяла надо мной верх», — рассказывает журналист.

Первым сервисом, которым воспользовался Барбер, стал Datum. Он запросил геолокацию и выдал журналисту 1 DAT — собственный токен в экосистеме Ethereum. Затем Барбер зарегистрировался на Doc.ai. Этот сервис собирает медицинскую информацию о пользователях — начиная от рецептов врачей и заканчивая результатами микробиомных тестов — в обмен на токены NRN. Барбер согласился участвовать в исследовании аллергии: ему нужно было каждый раз сообщать мобильному приложению о развившемся насморке; при этом в ходе регистрации сервис потребовал от журналиста сделать селфи, поделиться геолокацией и данными Apple Health.

Третьим сервисом, в котором зарегистрировался наш смельчак, решивший бросить вызов IT-корпорациям и начавший самостоятельно продавать свои данные, было приложение Wibson, объединяющее данные из Facebook с маршрутами пробежек из Strava. Согласившись поделиться информацией о себе, Барбер заработал сразу 46 токенов WIB.

Журналист утверждает, что на примере Wibson ясны и перспективы, и ограничения нынешнего этапа развития технологии. Этот сервис был создан в 2017 году уроженцем Аргентины Мэтом Травизано, владельцем компании, которая анализирует при помощи ИИ потребительские тренды. Ранее Травизано закупал информацию о людях у брокеров, но затем, задумавшись, решил попробовать покупать данные непосредственно у самих пользователей. Для этого он создал площадку, на которой все желающие могут самостоятельно торговать данными о себе.

Wibson обещает исчерпывающую аналитику по своим клиентам — данные GPS, расчеты кредиткой и отметки из соцсетей. Мечта любого маркетолога! Такими же данными сегодня располагают Google и Facebook — и они не только не платят пользователям ни копейки, но еще и распоряжаются данными по своему усмотрению.

Однако ценность информации, которую продают корпорации, заключается в том, что эти гигантские платформы учитывают большинство пользователей сети. Поскольку Facebook и Google пользуются миллионы человек, информация об этих людях позволяет создавать психографические профили и делает рекламный таргентинг эффективным. На Wibson же свои данные в настоящее время разместили лишь 5,5 тыс. пользователей, и покупают их всего 10 компаний.

По словам Барбера, его эксперимент, по сути, дал противоположный его ожиданиям результат. Во-первых, он обнаружил, что процесс продажи своих данных требует слишком много времени и сил.

«Я потратил около двух недель только на то, чтобы изучить контракты на покупку моих данных сторонними компаниями — ведь только так я мог убедиться в надежности этих фирм, а также в том, что мои данные будут храниться в зашифрованном виде на защищенных серверах и не окажутся в один прекрасный день в руках злоумышленников. Быть собственным брокером данных крайне трудно: я, признаюсь честно, просто устал продавать свои данные вручную, бит за битом», — утверждает журналист.

Во-вторых, если вначале он надеялся выпустить джинна из бутылки и, распрощавшись с приватностью, с головой окунуться в экономику данных, то за неделю «торговли» пришел к выводу о том, что лишний раз (например, собираясь на пробежку) смартфон лучше оставить дома и что для авторизации на Facebook следует завести отдельный email.

«Эксперимент лишь усилил мои опасения о том, что сторонние компании знают обо мне слишком много, и сейчас я стараюсь распространять о себе как можно меньше информации», — резюмирует Барбер.

И напоследок — как вы думаете, получилось ли у журналиста заработать, как он надеялся? После недельных испытаний в кошельках приложений осело 162 WIB, 1 DAT и 0 NRN — так как аллергия так и не началась. На криптовалютном рынке цена этим токенам… всего $0,003.