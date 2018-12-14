Межбанковский валютный рынок Украины закрыли на 3 рабочих дня

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Межбанковский валютный рынок Украины не будет работать две рабочие субботы декабря — 22 и 29 числа, а также 2 января 2019 года.
Об этом сообщается в телеграмме Нацбанка №40-0006/67364.
Банки не будут проводить покупку-продажу безналичной валюты, банковским казначействам поубавится работы. В НБУ хотят, чтобы они сосредоточились на подаче годовой отчетности.
В то же время наличный валютообмен в стране никто не отменяет. Нацбанк подчеркнул, что его нужно будет производить в привычном режиме.
Для финансовых же директоров предприятий регулятор выписал четкий график продаж 50% валютной выручки в предпраздничные дни:
поступления за 21 и 22 декабря должны быть проданы 26 декабря;
поступления за 28 декабря нужно реализовать 3 января 2019 года;
поступления с 29 декабря по 3 января 2019 года (включительно) должны оказаться на межбанке 4 января.
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