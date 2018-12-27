Эффективность расходования эконалога: названы "передовые" и отстающие области (инфографика)

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Согласно действующему законодательству местные бюджеты получают 55% собранного экологического налога, которые должны идти на природоохранные мероприятия. Однако эффективность расходования средств эконалога сильно отличается по регионам страны, пишет Сегодня.
Об этом сообщает информационно-аналитический портал “ГМК-Центр”.
Отмечается, что области с наиболее высокой концентрацией промышленности, которые выбрасывают в атмосферу большие объемы СО2, тратили на природоохранные мероприятия в 2017 году мизерные суммы. Например, Запорожская область израсходовала 0% от собранного эконалога, Луганская – 0,3%, Донецкая – 1,1%.
И наоборот, регионы со сравнительно благополучной экологической ситуацией расходовали по целевому назначению до 80% полученных от эконалога средств: Тернопольская область – 70,2%, Черновицкая – 58,3%.
“Скорее всего, здесь мы имеем дело с проблемой точного отображения расходов на окружающую среду в статистике. Складывается впечатление, что различные органы по-разному подходят к решению данного вопроса”, – отмечает “ГМК-Центр”.
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