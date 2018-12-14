Южанина сообщила, с чего надо начинать разделение ГФС

Для качественного разделения ГФС на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы нужно провести аудит баз данных этих служб.

На этом настаивает председатель Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

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«Нам надо понимать, что надо сделать с самого начала аудит баз данных, о чем мы уже говорим два года. Это прямая норма законодательства, которая не выполнена до сих пор правительством и которая может быть выполнена только сейчас, потому что без этой работы мы не можем двигаться дальше. Ведь соединение этих двух служб объединило и те информационные базы, которые используются и налоговиками, и таможенниками. И для того, чтобы не потерять управляемость, данные и всю необходимую информацию для дальнейшей работы двух служб, мы должны понимать, в каком состоянии находится IT-департамент, программные продукты, которыми пользуются две службы и, прежде всего, результаты аудита дадут нам полное понимание, как мы можем провести сейчас это разделение. С этого надо начинать», – подчеркнула Южанина.

По ее словам, на сегодня не понятно, насколько информация защищена, насколько она обеспечивает тот уровень работы, который должен проводиться, насколько могут выполняться технически все задачи, которые планируется поставить перед двумя новыми службами.