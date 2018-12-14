Жулики-стажеры и охота на соискателей — новые методы развода при трудоустройстве

К зиме в Украине активизировались «трудовые» мошенники. С одной стороны, псевдо-работодатели выманивают у наивных соискателей деньги, с другой — сами работники приписывают себе незаслуженные премии или выносят деньги из кассы. К середине декабря подобных инцидентов немного поубавилось, но накануне Нового года юристы и рекрутеры ждут новой волны мошеннических схем.

Особенно это касается сезонных праздничных вакансий, где особо не озадачиваются подписанием трудовых договоров ни соискатели, ни сами работодатели. Поэтому нанятый Дед Мороз или промоутер вполне могут остаться без оговоренных ранее денег. Но часто соискатели даже не успевают обзавестись рабочим местом — их разводят дистанционно.

К наиболее распространенным сегодня методам мошенничества при трудоустройстве можно отнести:

Выманивают кандидата на разговор по платной линии.

Берут деньги за трудоустройство на несуществующие вакансии.

Выуживают у соискателя личные данные для создания дубликата-симки (у многих к телефону подвязаны финансы, интернет-банкинг и пр.).

Также никуда не делись и давно зарекомендовавшие себя способы обмана кандидатов. Например, оставить соискателя без денег за выполненное тестовое задание или не оплатить работу на испытательном сроке — довольно распространенное явление для Украины. Могут также выставить несусветные штрафы за опоздания, невыполнение планов, да и в принципе за любую оплошность со стороны нового работника. Без предупреждения.

«Находят жертв зачастую в группах по трудоустройству в соцсетях или на скорую руку сделанных сайтах с вакансиями. Пишут заманчивые предложения о работе, часто с неоправданно завышенными зарплатами, на которые люди и клюют. Сейчас деятельность мошенников сместилась больше в регионы, где соискатели не столь проинформированы об аферах с трудоустройством и часто не знают элементарных правил безопасности. Например, человека вполне могут сначала вынудить купить товар (книги или косметику), рассказать, что он якобы очень востребован, и послать продават и промоутеров для раздачи листовок, которым в итоге могут вообще не заплатить. Трудовые договоры не оформляются», — рассказала hr-эксперт сайта rabota.ua Татьяна Пашкина.

Активизацию мошенников подтвердили и юристы. Особенно, говорят они, это заметно по вакансиям о работе за границей. Многие люди платят достаточно большие деньги за оформление необходимых документов, но по факту получают лишь консультационные услуги. Гарантий в получении места нет никакой.

В этом случае людям очень сложно вернуть деньги, так как они часто подписывают договор именно на предоставление информационных услуг. То есть, результатом оказания таких услуг становится сама информация о вакансиях, а не оформленные документы, позволяющие выехать на работу. Основной рекомендацией в данном случае остается лишь крайне внимательное отношение к условиям договора.

«Касательно трудоустройства в Украине такие риски тоже есть — в случае отсутствия официальных договоров и четко прописанных обязанностей со стороны компании, которая занимается трудоустройством. Кроме того, довольно распространенными являются ситуации, когда соискатели опрометчиво оставляют нечестным компаниям копии своих документов и в результате на них оформляют кредитные договора», — заметила адвокат Татьяна Лежух-Вовк.

С уже состоявшимися работниками на предприятиях также бывает немало проблем. Например, отделы продаж и прочие менеджеры вступают в сговоры с эйчарами или бухгалтерами, «пририсовывают» себе показатели, получают премии, а потом делят их поровну.

Еще в компаниях часто проводятся маркетинговые акции, к которым менеджеры подключают своих знакомых и друзей, ведь самим им участвовать в них запрещается, и подстраивают победу своих подельников. «Выигранный» телефон или ноутбук продают, а деньги делят.

Если работник не удовлетворен заработной платой, он вполне может и подворовывать из кассы. При этом угрызений совести он, как правило, не чувствует, ведь уверен, что заслужил такую «прибавку». Зачастую, это небольшие суммы, чтобы недостача была не так заметна, или работодатель не заморачивался полицией и судами даже если воришку словят на горячем.

«У одного из моих клиентов была ситуация, когда стажер совершил кражу ноутбука, на котором хранилась база клиентов, в тот же день его продал и уехал на отдых. В данном случае проблема была в том, что клиенты не оформили абсолютно никаких документов со стажером, так как в их бизнесе на тот момент был высокий сезон и весь руководящий состав был занят другими вопросами. Стажера все же нашли, и он в добровольном порядке покрыл всю сумму ущерба. Поэтому в случае с работодателем важно оформлять все документы», — заметила в разговоре с UBR.ua Татьяна Лежух-Вовк.

Но найти воришку не всегда легко. Новые работники могут идти устраиваться на предприятие, например, с поддельными документами, уже вынашивая злой умысел. В зоне риска находятся небольшие компании, которые не озадачивают себя проверкой документов.

Денис Вергун