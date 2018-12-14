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По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (23,648 млн и 26,178 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (44 и 23). Максимальный курс продажи доллара 28,02 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,87-28,88 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 67 активных заявок по доллару на сумму более 49,826 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,8200 – 10 000
27,8200 – 15 000
27,8300 – 20 000
27,8400 – 20 000
27,8500 – 7 000
27,8500 – 10 000
27,8600 – 3 700
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,8849 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,8233 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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