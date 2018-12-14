По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (23,648 млн и 26,178 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (44 и 23). Максимальный курс продажи доллара 28,02 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,87-28,88 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 67 активных заявок по доллару на сумму более 49,826 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:28,0200 – 1 00027,8700 – 10 00027,8500 – 5 00027,8500 – 35 00027,8500 – 20 00027,8500 – 10 00027,8500 – 10 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,8200 – 10 000

27,8200 – 15 000

27,8300 – 20 000

27,8400 – 20 000

27,8500 – 7 000

27,8500 – 10 000

27,8600 – 3 700





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,8849 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,8233 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.