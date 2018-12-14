Насиров пытается отсудить у врача 1 млн гривен за показания в суде

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Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров требует 1 млн гривен от врача Максима Соколова за показания в суде, заседание Шевченковского райсуда по этому делу состоится сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун.
По ее словам, сегодня в 14:00 в Шевченковском райсуде Киева будут рассматривать дело Соколова, который свидетельствовал в уголовном производстве против Насирова. Она также отметила, что НАБУ просило его оценить состояние здоровья Насирова, после чего он под присягой давал показания в суде.
“Насиров подал гражданский иск в суд, потому что эти данные огласили без его разрешения. Параллельно адвокаты Насирова подали в полицию заявление о возбуждении уголовного дела по той же причине. В суде от врача Насиров требует 1 млн гривен возмещения”, – добавила Супрун.
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