Как в столице распределили бюджет на улучшение безопасности в ближайшие три года

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В Киевсовете поставили в планы на ближайшие три года снизить в столице преступность и увеличить количество раскрытых преступлений.
Об этом говорится в Городской целевой комплексной программе профилактики и противодействия преступности в Киеве “Безопасная столица” на 2019-2021 годы.
Соответствующий документ поддержали голосами 62 депутата в этот вторник на заседании Киевсовета.
На реализацию этой программы из городского бюджета выделят 259,7 млн грн.
Так, за 16 млн грн планируется закупить: 20 современных транспортных средств и три гидроцикла для Нацполиции. Еще 40 млн грн предусмотрено на функционирование общественного формирования по охране общественного порядка “Муниципальная стража”. На покупку GPS-трекеров, средств связи, компьютерной техники, лошадей и соответствующей амуниции для Управления патрульной полиции в Киеве — еще 63 млн грн.
Также заложено 3,3 млн грн на улучшение материально-технической обеспеченности кинологического центра. Кроме того, планируется развивать и усовершенствовать системы централизованного управления нарядами милиции “Цунами”.
“Предполагается, что реализация программы до 2021 года позволит сократить количество правонарушений, повысить уровень раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, повысить эффективность и оперативность работы территориальных подразделений Национальной полиции”, — говорится в сообщении пресс-службы.
Еще одна цель документа — улучшить профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, ограничить незаконный оборот оружия, наркотиков и психотропных веществ, а также исключить торговлю людьми.
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