Киев направит на развитие туризма 219 миллионов гривен

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Депутаты Киевского городского совета утвердили целевую программу развития туризма Киева на 2019-2021 годы.
Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
Согласно документу, общий объем средств, необходимых для реализации программы, составляет 219 миллионов гривен. Из них деньги городского бюджета – 199,5 миллиона остальные 19,5 миллиона гривен – средства других источников.
“В течение трех последующих лет мы будем работать над повышением конкурентоспособности туристического сектора столицы, а именно улучшением уровня качества услуг, предоставляемых туристам. Также делаем акцент на продвижении имиджа столицы Украины как безопасного города с хорошим сервисом и низкими ценами на отдых и питание. Мы видим развитие Киева как туристического хаба”, – отметил начальник управления туризма и промоций Антон Тараненко.
Согласно данным управления туризма, в прошлом году Киев посетило 1,6 миллиона иностранных туристов. В этом году – уже 1,8 миллиона человек. Речь идет как о внутренних гостях, так и гостях из-за границы.
Учитывая тенденцию по увеличению туристических потоков и системное выполнение мероприятий Городской целевой программы развития туризма, в Киевсовете ожидают, что украинскую столицу уже в 2019 году посетят 5 миллионов туристов (как внутренних, так и иностранных), в 2020-м – 5,5 миллиона, в 2021-м – 6 миллионов туристов.
Согласно расчетам, представленным в программе, бюджет города Киева в 2021 году получит более 33 млн грн туристического сбора. Это превышает показатель 2016 года в 1,8 раза.
Сейчас, по данным исследований, каждый иностранец в Киеве тратит в среднем 3200 гривен (100 евро) в день. Внутренний турист – 700 гривен.
Городскую целевую программу развития туризма Киева на 2019-2021 годы поддержали 69 депутатов, добавили в Киевсовете.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
''Киевстар'' отменяет часть тарифовВчера, 19:00 - 5052 30
США готовы инвестировать в ГТС миллиарды - КоболевВчера, 19:40 - 1024 21
Большинство украинцев согласны на более дорогой газ - только не российскийВчера, 17:00 - 2228 20
В Польше со следующего года замораживают цены на электроэнергию для потребителейВчера, 16:15 - 1416 12
Военным пенсионерам повысят пенсииВчера, 14:45 - 923 7
Рубль обвалился до рекордно низких отметокВчера, 14:30 - 8883 3
Житель Тайваня намайнил криптовалюту на $3,25 млн, используя ворованное электричествоВчера, 23:00 - 6079
''Киевстар'' отменяет часть тарифовВчера, 19:00 - 5052 30
Кабмин увеличил дефицит Пенсионного фондаВчера, 13:00 - 4188
Большинство украинцев согласны на более дорогой газ - только не российскийВчера, 17:00 - 2228 20
4 тысячи шведов вживили под кожу чипы, которые заменяют пластиковые карты (видео)27.12.2018, 13:10 - 2256 14
В Украине впервые разработали велосипедные госстандарты26.12.2018, 15:10 - 1469 2
Nokia, Elisa и Efore установили базовую станцию с жидкостным охлаждением (инфографика)25.12.2018, 15:10 - 775 2
Google и Levi's представили умную куртку23.12.2018, 15:10 - 2258
В Китае запустили новейший спутник для раздачи интернета22.12.2018, 12:10 - 1217