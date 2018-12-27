Киев направит на развитие туризма 219 миллионов гривен

Депутаты Киевского городского совета утвердили целевую программу развития туризма Киева на 2019-2021 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Согласно документу, общий объем средств, необходимых для реализации программы, составляет 219 миллионов гривен. Из них деньги городского бюджета – 199,5 миллиона остальные 19,5 миллиона гривен – средства других источников.

“В течение трех последующих лет мы будем работать над повышением конкурентоспособности туристического сектора столицы, а именно улучшением уровня качества услуг, предоставляемых туристам. Также делаем акцент на продвижении имиджа столицы Украины как безопасного города с хорошим сервисом и низкими ценами на отдых и питание. Мы видим развитие Киева как туристического хаба”, – отметил начальник управления туризма и промоций Антон Тараненко.

Согласно данным управления туризма, в прошлом году Киев посетило 1,6 миллиона иностранных туристов. В этом году – уже 1,8 миллиона человек. Речь идет как о внутренних гостях, так и гостях из-за границы.

Учитывая тенденцию по увеличению туристических потоков и системное выполнение мероприятий Городской целевой программы развития туризма, в Киевсовете ожидают, что украинскую столицу уже в 2019 году посетят 5 миллионов туристов (как внутренних, так и иностранных), в 2020-м – 5,5 миллиона, в 2021-м – 6 миллионов туристов.

Согласно расчетам, представленным в программе, бюджет города Киева в 2021 году получит более 33 млн грн туристического сбора. Это превышает показатель 2016 года в 1,8 раза.

Сейчас, по данным исследований, каждый иностранец в Киеве тратит в среднем 3200 гривен (100 евро) в день. Внутренний турист – 700 гривен.

Городскую целевую программу развития туризма Киева на 2019-2021 годы поддержали 69 депутатов, добавили в Киевсовете.