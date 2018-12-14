Межбанк: доллар уронили агрессивные продажи СКВ экспортерами и новость о возобновлении «отношений» Киева с МВФ

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Торги валютного межбанка в секторе доллара в среду стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком начаться торги «зеленым» безналом, как стало известно, что гривневая ликвидность продолжила возобновившееся накануне расширение, повышая шансы «зеленым быкам» межбанка. На расширение гривневой ликвидности указывало некоторое (с уровня 66 526,9 млн. грн. к отметке 67 289,5 млн. грн.) повышение объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Думаю, это следствие продолжения компенсации НДС небольшими, от 800,0 млн. грн., «порциями» нашим Казначейством.
Выйдя в реальную сферу около 10.05, котировки доллара, не тронувшись с отметки 27,77/27,80 UAH/USD, «намекнули», что готовы сразу же пойти вниз без предварительного низкооборотного подскока, как накануне. «Думаю, сразу будем снижаться», – поделился мнением наш консультант.
К 10.41 котировки СКВ на межбанке упали к 27,74/27,76 UAH/USD на агрессивных продажах экспортеров, на счета которых вырос приток внешнеторговой выручки. Процесс катализировался новостью о возобновлении «отношений» МВФ и Киева.
По состоянию на 11.11 Киева котировки безналичного «американца» заметно понизились (27,71/27,73 UAH/USD) на объемных продажах экспортеров.
Дополуденное снижение курса безналичного доллара на межбанке сопровождалось признаками сжатия гривневой ликвидности, на которое указал рост ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo с уровня 16,50/18,50% к отметке 17,00/18,50% годовых.
Эта динамика противоречит некоторому повышению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Следовательно, гривни от Казначейства, компенсировавшего НДС малыми порциями, не хватает.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 27,77 / 27,78
евро – 31,57/ 31,58
российский рубль – 0,414 / 0,415
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