Поддержка МВФ позволит Украине уверенно пройти пиковый по выплатам 2019 год, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман приветствовал решение Международного валютного фонда (МВФ) о запуске новой программы сотрудничества с Украиной объемом 3,9 млрд долларов и решения Всемирного банка о предоставлении Украине гарантий на поддержку государственной политики на сумму 750 млн долларов.

Об этом об он написал на своей странице в Facebook.

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Гройсман подчеркнул, что это важная поддержка для Украины.

“Это важная поддержка для нас, ведь она позволяет финансово уверенно пройти 2019 – пиковый с учетом объема запланированных долговых выплат”, – написал Гройсман.

По его словам, за последние несколько лет власти Украины стабилизировали экономическую ситуацию и в стране уже 11 кварталов подряд наблюдается экономический рост.

“На 2019 год есть сбалансированный бюджет и фундамент для перехода на трехлетнее бюджетное планирование. Сотрудничество с международными партнерами дает возможность спокойно пройти следующий год и продолжать реформы”, – отметил премьер-министр.