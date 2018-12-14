Каким будет iPhone XI. Появилось первое видео

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Ролик является концептуальным и основан на существующих слухах о будущей модели “яблочного” смартфона.
В Сети было опубликовано первое видео, в котором показан дизайн будущего iPhone XI, выпуск которого ожидается в 2019 году. Ролик создан с учетом последней информации и слухов о новом “яблочном” смартфоне. Опубликован он был на YouTube-канале Concept Creator.
Автор ролика предполагает, что будущий iPhone получит тройную камеру, уменьшенные рамки экрана, а также фирменный “козырек”. В него будет помещена двойная фронтальная камера.
Хотите купить новый iPhone, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Административным работникам "Укрзализныци" поднимут зарплату в три раза, а простым - на 17%10 ч. назад - 3817 25
В Украине утвердили тарифы на оплату услуг первичной медицины в 2019 годуВчера, 19:00 - 2719 19
Нет контакта с чиновником, нет возможности для взятки, - ГройсманВчера, 21:00 - 1374 9
МВФ спрогнозировал рост ВВП Украины в течение следующих двух лет9 ч. назад - 1270 5
Насиров пытается отсудить у врача 1 млн гривен за показания в суде5 ч. назад - 830 4
Административным работникам "Укрзализныци" поднимут зарплату в три раза, а простым - на 17%10 ч. назад - 3817 25
В Украине утвердили тарифы на оплату услуг первичной медицины в 2019 годуВчера, 19:00 - 2719 19
МВФ сообщил детали новой программы для Украины10 ч. назад - 1748 1
Электронная подпись на sim-карте: в Украине запускают мобильную идентификацию пользователей12 ч. назад - 1485 1
Нет контакта с чиновником, нет возможности для взятки, - ГройсманВчера, 21:00 - 1374 9
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производстваВчера, 12:10 - 868 1
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселейПозавчера, 12:10 - 852
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1482
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1708
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 3104 3