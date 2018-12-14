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Каким будет iPhone XI. Появилось первое видео

Каким будет iPhone XI. Появилось первое видео

Ролик является концептуальным и основан на существующих слухах о будущей модели “яблочного” смартфона.

В Сети было опубликовано первое видео, в котором показан дизайн будущего iPhone XI, выпуск которого ожидается в 2019 году. Ролик создан с учетом последней информации и слухов о новом “яблочном” смартфоне. Опубликован он был на YouTube-канале Concept Creator.

Автор ролика предполагает, что будущий iPhone получит тройную камеру, уменьшенные рамки экрана, а также фирменный “козырек”. В него будет помещена двойная фронтальная камера.

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По материалам Корреспондент.net
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