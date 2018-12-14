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Беспилотные автомобили в США начали развозить продукты заказчикам

Беспилотные автомобили в США начали развозить продукты заказчикам

Сеть американских супермаркетов Kroger Co сообщила о начале доставки продуктов на автономных автомобилях в городе Скотсдейл, в штате Аризона.

Об этом сообщает Reuters.

Начало работы сервиса доставки наступило после пилотного проекта, который стартовал еще в августе этого года.

В проекте принимал участие беспилотный автомобиль R1 от Nuro. R1 пользуется обычными дорогами для доставки продуктов. Однако, в отличие от обычного автомобиля, в этом транспортном средстве отсутствует водитель.

По материалам РБК-Украина
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