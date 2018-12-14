Эмбарго на российские товары: эксперт рассказал о влиянии запрета на экономику РФ

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Запрет на импорт ряда российских товаров в Украину незначительно отражается на российской экономике. Об этом “Сегодня” рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.
По его, словам это эмбарго стоит расценивать как ответ на российские санкции и запрет на ввоз определенных украинских товаров в Россию.
“По аграрной продукции мы больше туда экспортировали, чем они сюда импортируют. Там были незначительные объемы… Этот запрет незначительно влияет на ситуацию в российской экономике. Перечень не носит принципиального характера для российской экономики. Еще до всех этих событий доля Украины в российском экспорте составляла 2-3%. Если что-то и теряют, то эти потери незначительны. Этот запрет в определенной степени просто санкции. Учитывая то, что Россия запретила ввоз нашей аграрной продукции, мы ответили ей тем же”, – считает Кушнирук.
Как считает эксперт, эмбарго особо не влияет и на ситуацию в Украине.
“Мы больше потеряли на экспорте, например, на машиностроительной продукции”, – добавляет он.
Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз в Украину утвержденного перечня российских товаров.
Изначально запрет на российские товары был введен с 10 января 2016 года постановлением правительства № 1147 от 30 декабря 2015 года “О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России”. Теперь правительство продлило запрет на ввоз на территорию Украины товаров из РФ до 31 декабря 2019 года. Соответствующее решение потеряет силу 1 января 2020 года.
В перечень российских товаров, которые попали под украинское эмбарго, входят мясо, рыба, крупы, зерна, хлебобулочные изделия, водка, пиво, сигареты, кондитерские изделия, корма, ряд химикатов и железнодорожного оборудования.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Административным работникам "Укрзализныци" поднимут зарплату в три раза, а простым - на 17%13 ч. назад - 4574 26
Нет контакта с чиновником, нет возможности для взятки, - ГройсманВчера, 21:00 - 1528 12
МВФ спрогнозировал рост ВВП Украины в течение следующих двух лет12 ч. назад - 1452 6
Насиров пытается отсудить у врача 1 млн гривен за показания в суде9 ч. назад - 1047 4
НКРЭКУ утвердила порядок формирования платы за присоединение к электросетямВчера, 21:30 - 863 4
Административным работникам "Укрзализныци" поднимут зарплату в три раза, а простым - на 17%13 ч. назад - 4574 26
МВФ сообщил детали новой программы для Украины13 ч. назад - 1836 1
Электронная подпись на sim-карте: в Украине запускают мобильную идентификацию пользователей15 ч. назад - 1666 2
Межбанковский валютный рынок Украины закрыли на 3 рабочих дня7 ч. назад - 1560
МВФ спрогнозировал рост ВВП Украины в течение следующих двух лет12 ч. назад - 1452 6
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производстваВчера, 12:10 - 961 2
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселейПозавчера, 12:10 - 887
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1515
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1719
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 3116 3