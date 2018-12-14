Эмбарго на российские товары: эксперт рассказал о влиянии запрета на экономику РФ

Запрет на импорт ряда российских товаров в Украину незначительно отражается на российской экономике. Об этом “Сегодня” рассказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

По его, словам это эмбарго стоит расценивать как ответ на российские санкции и запрет на ввоз определенных украинских товаров в Россию.

“По аграрной продукции мы больше туда экспортировали, чем они сюда импортируют. Там были незначительные объемы… Этот запрет незначительно влияет на ситуацию в российской экономике. Перечень не носит принципиального характера для российской экономики. Еще до всех этих событий доля Украины в российском экспорте составляла 2-3%. Если что-то и теряют, то эти потери незначительны. Этот запрет в определенной степени просто санкции. Учитывая то, что Россия запретила ввоз нашей аграрной продукции, мы ответили ей тем же”, – считает Кушнирук.

Как считает эксперт, эмбарго особо не влияет и на ситуацию в Украине.

“Мы больше потеряли на экспорте, например, на машиностроительной продукции”, – добавляет он.

Напомним, 18 декабря Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз в Украину утвержденного перечня российских товаров.

Изначально запрет на российские товары был введен с 10 января 2016 года постановлением правительства № 1147 от 30 декабря 2015 года “О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России”. Теперь правительство продлило запрет на ввоз на территорию Украины товаров из РФ до 31 декабря 2019 года. Соответствующее решение потеряет силу 1 января 2020 года.

В перечень российских товаров, которые попали под украинское эмбарго, входят мясо, рыба, крупы, зерна, хлебобулочные изделия, водка, пиво, сигареты, кондитерские изделия, корма, ряд химикатов и железнодорожного оборудования.