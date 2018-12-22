НБУ введет новый тип депозитных сертификатов в 2019 году

Для стимулирования работы межбанковского денежно-кредитного рынка Национальный банк Украины вводит с 1 декабря 2019 года новый инструмент регулирования ликвидности банковской системы – дисконтный депозитный сертификат.

Такие сертификаты будут размещаться путем проведения тендеров по цене ниже их номинальной стоимости. Соответственно, доход по дисконтным сертификатами будет определяться как разница между суммой вклада и стоимостью депозитного сертификата.

Как отмечают в НБУ, введение нового инструмента позволит осуществлять доразмещение депозитных сертификатов. Это, со своей стороны, будет способствовать повышению ликвидности вторичного рынка депозитных сертификатов за счет появления в обращении размещений с однотипными характеристиками.

Национальный банк рассматривает дисконтный депозитный сертификат как дополнительный инструмент регулирования банковской ликвидности и продолжит проводить тендеры и размещение процентных депозитных сертификатов. Последние могут размещаться как по овернайт, так и на более длинные сроки (до 14 дней и/или до 100 дней), в то же время дисконтные сертификаты – лишь на более долгие сроки, отличные от операций овернайт.

Заодно Национальный банк сделает невозможным участие в операциях по размещению депозитных сертификатов банков, которые в ходе предыдущих размещений не перечислили средства согласно поданным ими заявок и в течение 7 календарных дней после получения письма от Национального банка не уплатили соответствующий штраф.

Согласно новой процедуре, доступ к операциям по размещению депозитных сертификатов будет возобновляться после уплаты наложенного штрафа. Эта норма вступит в силу с 1 декабря 2019 года и будет иметь превентивный характер – до сих пор Национальный банк не фиксировал подобных нарушений со стороны банков.