За год украинцы оформили более миллиона ID-паспортов

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В течение 2018 года граждане Украины оформили 1 млн 300 ID-карт.
Об этом рассказал спикер Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.
“С начала года включительно до 17 декабря граждане Украины оформили 1 млн 300 ID-карт. Эта цифра на 200 единиц больше, чем в предыдущем, 2017 году”, – сообщил Сергей Гунько.
Напомним, украинцы по желанию смогут заменить бумажные паспорта гражданина Украины на пластиковую ID-карту после вступления в силу решения правительства, принятого в октябре этого года.
Первый паспорт выдается бесплатно. Стоимость замены и восстановления документа составит 279 грн.
Владельцы ID-карт смогут голосовать на выборах Президента, а вот сможет ли кандидат в президенты зарегистрироваться с ID-картой – еще под вопросом.
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