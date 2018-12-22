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За год украинцы оформили более миллиона ID-паспортов

За год украинцы оформили более миллиона ID-паспортов

В течение 2018 года граждане Украины оформили 1 млн 300 ID-карт.

Об этом рассказал спикер Государственной миграционной службы Украины Сергей Гунько.

“С начала года включительно до 17 декабря граждане Украины оформили 1 млн 300 ID-карт. Эта цифра на 200 единиц больше, чем в предыдущем, 2017 году”, – сообщил Сергей Гунько.

Напомним, украинцы по желанию смогут заменить бумажные паспорта гражданина Украины на пластиковую ID-карту после вступления в силу решения правительства, принятого в октябре этого года.

Первый паспорт выдается бесплатно. Стоимость замены и восстановления документа составит 279 грн.

Владельцы ID-карт смогут голосовать на выборах Президента, а вот сможет ли кандидат в президенты зарегистрироваться с ID-картой – еще под вопросом.

По материалам УНН
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