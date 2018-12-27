Какие профессии в Украине наиболее востребованы

Украине не хватает дворников, швей, слесарей-сантехников и поваров.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского центра занятости.

В столице самый большой спрос на рынке труда наблюдается на квалифицированных рабочих и работников сферы обслуживания. Средний размер заработной платы в этой категории вакансий – около 6,5 тыс. грн.

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Всего в базе данных Госслужбы занятости Украины около 150 тыс. вакансий, рассказал исполняющий обязанности главы ведомства Валерий Ярошенко. Такое большое количество предложения он объясняет, в частности, миграционным фактором. Квалифицированная рабочая сила имеет доступ к рынку труда Европы и покидает Украину. К тому же там высокие зарплаты, утверждает чиновник. Хотя в Украине, по его словам, динамика по росту зарплат также положительная.

“Работу в Украине вполне можно найти. Единственное что – уровень зарплаты не такой высокий, как в развитых европейских странах. Несмотря на большое количество вакансий, есть другая проблема: не всегда вакансии совпадают с профессиональным образованием тех, кто ищет работу”, – сказал Ярошенко.

У многих предвзятое отношение к работникам производства, отмечает HR-эксперт Татьяна Пашкина. По ее словам, наибольшим спросом пользуется именно производственная сфера – 100% в крупнейших городах Украины. Только в Киеве порой на первый план выходят IT. В десятку самых востребованных входят рабочие специальности в целом и работники без квалификации.

“Здесь нужны все: сервисные мастера металлопластиковых конструкций, обработчики, технические директора, операторы производственной линии, инженеры-экологи, электрослесари. Если спросить работодателей, кого им не хватает – они отвечают: вменяемых и адекватных”, – отметила Пашкина.

Средств, которые вкладывают в систему профессионального образования, для решения проблем недостаточно, поскольку много лет ее недофинансировали, говорит эксперт группы “Образование Реанимационного пакета реформ” Владимир Бахрушин. Он подчеркнул, что государство может регулировать объем государственного заказа, впрочем, не может заставлять выпускников школ выбирать определенные профессии. Дуальное образование – это лишь один из инструментов для улучшения взаимодействия педагогов с кадровиками, говорит он. К тому же, пригодно не для всех специальностей.

“По определенным рабочим профессиям сегодня дефицит. Но трудно прогнозировать, насколько долго он продлится. В мире есть тенденция к сокращению рабочих мест, требующих неквалифицированного труда, за счет автоматизации и внедрения современных информационных технологий”, – отметил Ярошенко.

В течение 2018 года при посредничестве Государственной службы занятости трудоустроили 788 тыс. человек, сообщают в Госслужбе занятости. А это на 42 тысячи больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.