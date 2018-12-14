В Украине утвердили тарифы на оплату услуг первичной медицины в 2019 году

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Кабинет министров утвердил тарифы Национальной службы здоровья для медицинских учреждений первичной медицины на 2019 год.
Об этом во вторник, 18 декабря, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Читайте также: Электронный реестр больничных листов заработает в 2019, – Минздрав
Так, базовый тариф на оплату услуг первичной медицинской помощи составит 370 гривен в год на человека, также будут применяться возрастные коэффициенты.
Также отмечается, что в 2019 году семейные врачи, терапевты и педиатры смогут набирать больше пациентов.
Если количество пациентов по декларациям у врача первичной медицинской помощи превышает рекомендуемый лимит до 10%, обслуживание этих пациентов будет оплачено по тарифу 370 гривен/год на человека, без применения возрастных коэффициентов.
Если количество деклараций превышает оптимальную более чем на 10%, то они будут оплачены по тарифу 370 грн/год на человека с применением понижающих коэффициентов, без применения возрастных коэффициентов:– от 110% + 1 декларация до 120% – коэффициент 0,8; – от 120% + 1 декларация до 130% – коэффициент 0,6; – от 130% + 1 декларация до 140% – коэффициент 0,4; – от 140% + 1 декларация до 150% – коэффициент 0,2; – от 150% + 1 декларация и все последующие – коэффициент 0.
“Например, если лимит превышен более чем на 10%, до тарифа 370 грн/год на человека будет применяться коэффициент 0,8, если более чем на 20% – 0,6 и так далее. Если количество деклараций превышает лимит более чем на 50%, оплата Национальной службы здоровья за них прекращается”, – сообщили в МОЗ.
Медучреждения, расположенные в горной местности, будут получать оплаты от Нацслужбы по тарифу с применением дополнительного коэффициента – 1,25, на уровне 2018 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минэнерго подготовило новые нормы потребления газа8 ч. назад - 1674 17
Максим Пархоменко: дефицит Пенсионного фонда. Тот ли путь выбрало государство?9 ч. назад - 1154 8
В Киеве начал курсировать первый электробусВчера, 19:40 - 1609 8
Метро на Виноградарь планируют построить в течение четырех лет10 ч. назад - 1283 7
После транша МВФ золотовалютные резервы приблизятся к $20 миллиардам - Порошенко9 ч. назад - 993 6
Кредиты наличными под 0,01% годовых оказались самыми дорогими в Украине – аналитики Finsee6 ч. назад - 2413
Кабмин утвердил временный порядок растаможки авто на "еврономерах"8 ч. назад - 2338
Минэнерго подготовило новые нормы потребления газа8 ч. назад - 1674 17
Худший декабрь за 38 лет: в США рухнули фондовые индексы8 ч. назад - 1641
В растаможке некоторых "евроблях" нет экономического смысла - Минфин4 ч. назад - 1508 4
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производства7 ч. назад - 379
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселейВчера, 12:10 - 651
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1297
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1631
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2994 3