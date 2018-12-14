В Украине утвердили тарифы на оплату услуг первичной медицины в 2019 году

Кабинет министров утвердил тарифы Национальной службы здоровья для медицинских учреждений первичной медицины на 2019 год.

Об этом во вторник, 18 декабря, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Так, базовый тариф на оплату услуг первичной медицинской помощи составит 370 гривен в год на человека, также будут применяться возрастные коэффициенты.

Также отмечается, что в 2019 году семейные врачи, терапевты и педиатры смогут набирать больше пациентов.

Если количество пациентов по декларациям у врача первичной медицинской помощи превышает рекомендуемый лимит до 10%, обслуживание этих пациентов будет оплачено по тарифу 370 гривен/год на человека, без применения возрастных коэффициентов.

Если количество деклараций превышает оптимальную более чем на 10%, то они будут оплачены по тарифу 370 грн/год на человека с применением понижающих коэффициентов, без применения возрастных коэффициентов:

– от 110% + 1 декларация до 120% – коэффициент 0,8; – от 120% + 1 декларация до 130% – коэффициент 0,6; – от 130% + 1 декларация до 140% – коэффициент 0,4; – от 140% + 1 декларация до 150% – коэффициент 0,2; – от 150% + 1 декларация и все последующие – коэффициент 0.

“Например, если лимит превышен более чем на 10%, до тарифа 370 грн/год на человека будет применяться коэффициент 0,8, если более чем на 20% – 0,6 и так далее. Если количество деклараций превышает лимит более чем на 50%, оплата Национальной службы здоровья за них прекращается”, – сообщили в МОЗ.

Медучреждения, расположенные в горной местности, будут получать оплаты от Нацслужбы по тарифу с применением дополнительного коэффициента – 1,25, на уровне 2018 года.