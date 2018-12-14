Британцы приобрели активы банков-банкротов за 130 миллионов - Фонд гарантирования

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Пул активов Фонда гарантирования вкладов на 6,8 миллиарда гривен купила компания “Веста” за 131 миллион гривен.
“В “комнату данных” заходило 14 компаний, а непосредственно в торгах участвовало 6 компаний”, – сообщила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут.
“Победитель – финансовая компания “Веста”. За этой компанией стоит британский капитал. Это не украинские, а иностранные деньги”, – добавила она.
Согласно данным YouControl, финансовая компания “Веста” создана 6 апреля 2017 г. для предоставления финансовых услуг с уставным капиталом в 7 млн грн. 99% акций компании принадлежит Виктории Бондаренко, 1% – Андрею Волкову. Компания трижды участвовала в аукционах “Prozorro.Продажи”, но ничего не купила и один раз была дисквалифицирована.
Речь идет о пуле активов на 6,8 млрдгрн, которые продала компания “Фьост Файнэншиал Нетворк Юкрейн” (“дочка” американской компании FFN). Продавался пул из 35 кредитов Еврогазбанке, Дельта Банке и Актив-банке.
В ходе аукциона цена стартовала с уровня 235 млн грн и могла опуститься еще на 80%, но лот удалось продать почти за 131 млн грн. В ФГВФЛ и НБУ этот аукцион назвали “успешным”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минэнерго подготовило новые нормы потребления газа8 ч. назад - 1666 17
Максим Пархоменко: дефицит Пенсионного фонда. Тот ли путь выбрало государство?9 ч. назад - 1145 8
В Киеве начал курсировать первый электробусВчера, 19:40 - 1606 8
Метро на Виноградарь планируют построить в течение четырех лет10 ч. назад - 1282 7
После транша МВФ золотовалютные резервы приблизятся к $20 миллиардам - Порошенко9 ч. назад - 986 6
Кредиты наличными под 0,01% годовых оказались самыми дорогими в Украине – аналитики Finsee6 ч. назад - 2363
Кабмин утвердил временный порядок растаможки авто на "еврономерах"8 ч. назад - 2330
Минэнерго подготовило новые нормы потребления газа8 ч. назад - 1666 17
Худший декабрь за 38 лет: в США рухнули фондовые индексы8 ч. назад - 1638
В растаможке некоторых "евроблях" нет экономического смысла - Минфин4 ч. назад - 1485 4
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производства7 ч. назад - 379
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселейВчера, 12:10 - 651
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1297
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1631
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2994 3