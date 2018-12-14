Британцы приобрели активы банков-банкротов за 130 миллионов - Фонд гарантирования

Пул активов Фонда гарантирования вкладов на 6,8 миллиарда гривен купила компания “Веста” за 131 миллион гривен.

“В “комнату данных” заходило 14 компаний, а непосредственно в торгах участвовало 6 компаний”, – сообщила заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут.

“Победитель – финансовая компания “Веста”. За этой компанией стоит британский капитал. Это не украинские, а иностранные деньги”, – добавила она.

Согласно данным YouControl, финансовая компания “Веста” создана 6 апреля 2017 г. для предоставления финансовых услуг с уставным капиталом в 7 млн ​​грн. 99% акций компании принадлежит Виктории Бондаренко, 1% – Андрею Волкову. Компания трижды участвовала в аукционах “Prozorro.Продажи”, но ничего не купила и один раз была дисквалифицирована.

Речь идет о пуле активов на 6,8 млрдгрн, которые продала компания “Фьост Файнэншиал Нетворк Юкрейн” (“дочка” американской компании FFN). Продавался пул из 35 кредитов Еврогазбанке, Дельта Банке и Актив-банке.

В ходе аукциона цена стартовала с уровня 235 млн грн и могла опуститься еще на 80%, но лот удалось продать почти за 131 млн грн. В ФГВФЛ и НБУ этот аукцион назвали “успешным”.