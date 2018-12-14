В Ощадбанке готовятся к попыткам России избежать выплаты 1,3 миллиарда долларов

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Решение международного арбитража о компенсации Россией ущерба Ощадбанка в 1,3 миллиарда долларов в связи с потерянными в Крыму инвестициями требует много времени для реализации.
Об этом говорится в статье на Экономической правде.
“Заявления со стороны РФ о том, что она не признает решение суда, безосновательны и, убежден, не будут эффективными в случае подачи Россией иска об отмене решения. После вынесения решения 26 ноября у нас никакой коммуникации с российской стороной не было. Мы понимаем, каким может быть их следующий шаг, и готовимся к нему”, – сказал ЭП председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.
И Пышный, и опрошенные ЭП юристы признают: решение суда – это переломный момент в споре, но когда дело касается выплаты компенсации, то отнюдь не завершающий.
По словам адвоката, управляющего партнера АО “Супрема Лекс” Виктора Мороза, Нью-Йоркская Конвенция позволяет Ощадбанку в будущем пойти двумя путями.
Первый – искать имущество РФ или российских государственных компаний в других государствах, накладывать на них арест и реализовывать с торгов для погашения задолженности.
Второй – заменить кредитора в отношениях с РФ с иностранными контрагентами, где Россия выступает кредитором.
По словам Мороза, оба варианта могут требовать много времени для их реализации, однако могут привести к тому, что решение будет исполнено.
Напомним, 26 ноября Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка – взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма, в размере 1,3 млрд долларов.
Российское Министерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки Ощадбанка. Аргумент россиян – “отсутствие у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минэнерго подготовило новые нормы потребления газа6 ч. назад - 1479 17
В Киеве начал курсировать первый электробусВчера, 19:40 - 1487 8
Метро на Виноградарь планируют построить в течение четырех лет8 ч. назад - 1184 7
Максим Пархоменко: дефицит Пенсионного фонда. Тот ли путь выбрало государство?7 ч. назад - 982 6
После транша МВФ золотовалютные резервы приблизятся к $20 миллиардам - Порошенко7 ч. назад - 880 5
Из 50 миллионов кошельков в сети Ethereum активны только 0,5%Вчера, 18:30 - 2282
Кабмин утвердил временный порядок растаможки авто на "еврономерах"6 ч. назад - 2114
Кредиты наличными под 0,01% годовых оказались самыми дорогими в Украине – аналитики Finsee4 ч. назад - 1665
Худший декабрь за 38 лет: в США рухнули фондовые индексы7 ч. назад - 1546
В Киеве начал курсировать первый электробусВчера, 19:40 - 1487 8
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производства6 ч. назад - 332
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселейВчера, 12:10 - 634
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1283
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1627
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2987 3