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В Ощадбанке готовятся к попыткам России избежать выплаты 1,3 миллиарда долларов

В Ощадбанке готовятся к попыткам России избежать выплаты 1,3 миллиарда долларов

Решение международного арбитража о компенсации Россией ущерба Ощадбанка в 1,3 миллиарда долларов в связи с потерянными в Крыму инвестициями требует много времени для реализации.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

“Заявления со стороны РФ о том, что она не признает решение суда, безосновательны и, убежден, не будут эффективными в случае подачи Россией иска об отмене решения. После вынесения решения 26 ноября у нас никакой коммуникации с российской стороной не было. Мы понимаем, каким может быть их следующий шаг, и готовимся к нему”, – сказал ЭП председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

И Пышный, и опрошенные ЭП юристы признают: решение суда – это переломный момент в споре, но когда дело касается выплаты компенсации, то отнюдь не завершающий.

По словам адвоката, управляющего партнера АО “Супрема Лекс” Виктора Мороза, Нью-Йоркская Конвенция позволяет Ощадбанку в будущем пойти двумя путями.

Первый – искать имущество РФ или российских государственных компаний в других государствах, накладывать на них арест и реализовывать с торгов для погашения задолженности.

Второй – заменить кредитора в отношениях с РФ с иностранными контрагентами, где Россия выступает кредитором.

По словам Мороза, оба варианта могут требовать много времени для их реализации, однако могут привести к тому, что решение будет исполнено.

Напомним, 26 ноября Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу Ощадбанка – взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма, в размере 1,3 млрд долларов.

Российское Министерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки Ощадбанка. Аргумент россиян – “отсутствие у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска”.

По материалам Економічна Правда
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