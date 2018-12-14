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Сотрудников ВОХР "Укрзализныци" уличили в вымогательстве 400 тыс. у бизнесмена

Сотрудников ВОХР "Укрзализныци" уличили в вымогательстве 400 тыс. у бизнесмена

Сотрудники Службы безопасности и военной прокуратуры разоблачили в систематическом получении взяток работников Днепровского отряда военизированной охраны регионального филиала “Приднепровская железная дорога” АО “Укрзализныця”.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Установлено, что должностные лица отряда вместе с представителями местного криминалитета организовали механизм похищения грузов (металла, угля, горюче-смазочных материалов) из вагонов, проходящих через железнодорожные станции Запорожской области. Злоумышленники вымогали у владельцев этих грузов деньги за сохранность и беспрепятственное следование товаров по территории региона.

СБУ задокументировала факт вымогательства одним из руководителей Днепровского отряда военизированной охраны 400 тыс. гривен от частного предпринимателя.

Чиновника задержали при получении последней части взятки в размере около 150 тыс. гривен. Решается вопрос об объявлении ему о подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По материалам lb.ua
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