Правительство планирует привлечь 50 млрд грн для добычи газа и нефти через продажу месторождений

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В Кабинете министров Украины планируют, что проведение аукционов по продаже прав на пользование первыми 12 нефтяными и газовыми месторождениями принесет 50 миллиардов гривен инвестиций в отрасль.
«Заключение 12 соглашений о разделе продукции на указанных участках позволит привлечь не менее 10 миллиардов гривен в геологические исследования и не менее 50 миллиардов гривен в добычу», – сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
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По его словам, конкурсы на передачу газовых и нефтяных месторождений будут максимально прозрачными, а за основу соответствующих контрактов примут договоры мировых энергетических лидеров – компаний Shell и Chevron.
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