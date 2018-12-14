Правительство планирует привлечь 50 млрд грн для добычи газа и нефти через продажу месторождений

В Кабинете министров Украины планируют, что проведение аукционов по продаже прав на пользование первыми 12 нефтяными и газовыми месторождениями принесет 50 миллиардов гривен инвестиций в отрасль.

«Заключение 12 соглашений о разделе продукции на указанных участках позволит привлечь не менее 10 миллиардов гривен в геологические исследования и не менее 50 миллиардов гривен в добычу», – сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

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По его словам, конкурсы на передачу газовых и нефтяных месторождений будут максимально прозрачными, а за основу соответствующих контрактов примут договоры мировых энергетических лидеров – компаний Shell и Chevron.