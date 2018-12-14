Запрет на ввоз российских товаров продлили до 2020 года

Кабинет министров Украины продлил ограничения на ввоз российских товаров в Украину на срок до 2020 года.

Такое решение было принято на заседании правительства без обсуждения.

В частности, правительство продлило запрет на ввоз на территорию Украины товаров из РФ до 31 декабря 2019 года. Соответствующее решение потеряет силу 1 января 2020 года.

20 декабря 2017 года Кабинет министров продлил действие запрета на ввоз в Украину российских товаров до 31 декабря 2018 года.

В августе правительство планировало изменить перечень запрещенных к ввозу в Украину российских товаров.