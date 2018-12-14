По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (28,112 млн и 27,562 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 30). Максимальный курс продажи доллара 28,04 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,94-27,95 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 73 активных заявок по доллару на сумму более 55,674 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

Вниманию– 7 лучших заявок “Куплю”:28,0400 – 1 00027,9500 – 5 00027,9500 – 10 00027,9500 – 99 99927,9500 – 10 00027,9400 – 4 00027,9300 – 25 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,9200 – 10 000

27,9300 – 3 000

27,9300 – 10 000

27,9400 – 5 000

27,9400 – 15 000

27,9400 – 20 000

27,9400 – 15 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9546 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9067 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.