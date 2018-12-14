Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
По информации на 12:20, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (28,112 млн и 27,562 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 30). Максимальный курс продажи доллара 28,04 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,94-27,95 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 73 активных заявок по доллару на сумму более 55,674 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,9200 – 10 000
27,9300 – 3 000
27,9300 – 10 000
27,9400 – 5 000
27,9400 – 15 000
27,9400 – 20 000
27,9400 – 15 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27,9546 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27,9067 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В ЕС напомнили Киеву о запрете на вывоз лесаВчера, 16:30 - 1465 20
Порошенко задекларировал еще 10 млн гривен дивидендовВчера, 15:45 - 1086 12
СБУ заблокировала деятельность организованной группы, занимавшейся подделкой "больничных"Вчера, 16:45 - 763 6
В Киеве начал курсировать первый электробусВчера, 19:40 - 991 5
В Минфине ожидают, что государство получит до 10 млрд грн от растаможивания "еврономеров" по новым правиламВчера, 14:00 - 793 5
В УЗ рассказали, как проявил себя американский локомотив в первых рейсахВчера, 13:20 - 5723 4
Порошенко прокомментировал сокращения отделений «Укрпочты»Вчера, 14:15 - 3289 3
Из 50 миллионов кошельков в сети Ethereum активны только 0,5%Вчера, 18:30 - 1972
Внесены изменения в постановление по государственной регистрации транспортных средствВчера, 13:00 - 1657
В ЕС напомнили Киеву о запрете на вывоз лесаВчера, 16:30 - 1465 20
Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производстваОколо часа назад - 69
Innolux разработала дисплей с рекордной плотностью пикселейВчера, 12:10 - 533
В Китае создали быстрый процессор для дешевых смартфонов (видео)14.12.2018, 15:10 - 1208
Большой адронный коллайдер закрыли на реконструкцию10.12.2018, 15:10 - 1600
В Атлантический океан из-за аварии упала первая ступень ракеты Falcon06.12.2018, 12:10 - 2940 3