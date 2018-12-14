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За 11 месяцев в Китае вырос объем производства и продаж авто на новых источниках энергии

За 11 месяцев в Китае вырос объем производства и продаж авто на новых источниках энергии

В январе-ноябре 2018 года в Китае был зарегистрирован динамичный рост производства и продаж автомобилей на новых источниках энергии (NEV).

Об этом сообщили в Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая.

Согласно данным, за первые 11 месяцев текущего года в стране было произведено 1 млн 53 тыс. 500 моделей так называемых NEV (транспортных средств на альтернативных источниках энергии), что на 63,63 % выше прошлогоднего показателя. При этом объем продаж составил 1 млн 29 тыс. 800 единиц с ростом показателя на 68% в годовом исчислении.

В тот же период общие объемы производства и продаж автомобилей в Китае упали на 2,59% и 1,65% соответственно.

По материалам Укравтопром
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