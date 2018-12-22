Какие авто выгодно покупать украинцам за границей

В Европе и США хорошие условия для эксплуатации автомобилей, поэтому они там в лучшем состоянии, чем в нашей стране.

В связи с этим, привезти подержанный автомобиль из-за границы – неплохая идея, если, конечно, заранее посчитать стоимость его «растаможки».

Предлагаем список б/у авто, которые выгодно ввозить в Украину.

Недорогие европейские автомобили за 1-4 тыс. долларов

Хэтчбек или универсал с большим пробегом (начиная, например, от 200 000 км), может и в Украине стоить 1-2 тыс. долларов. Автомобили с меньшим пробегом, но всё равно достаточно старые, стоят уже 3-4 тыс. долларов. Понятное дело, что все они на «еврономерах» и с туманным будущим. Привозят такие машины в Украину из Литвы, Польши и других стран Восточной Европы.

«Свежие» авто за 6-15 тыс. долларов

За такие деньги сейчас можно привезти б/у автомобиль в хорошем состоянии из Западной Европы. Причем в эту стоимость войдут услуги посредника и растаможка. Обычно такие машины имеют небольшой пробег.

Седаны и кроссоверы за 10-25 тыс. долларов

За такие деньги можно привезти из США автомобиль, которому от двух до пяти лет. Эти машины покупают на американских страховых аукционах за 4-7 тыс. долларов, а остальное – это стоимость перевозки, растаможки и ремонта (если он нужен). Да, на страховых аукционах продают машины, попавшие в ДТП.

Электромобили за 10-15 тис. долларов

Большинство б/у электромобилей попадают в Украину из США. Там их тоже покупают на страховых аукционах. Ввоз электрокаров в нашу страну не облагается налогами, поэтому нужно платить только за перевозку (до 1 500 долларов), услуги посредника, сертификат (до 500 долларов) и, если нужно, за ремонт. Чаще всего привозят Nissan Leaf.

Кстати, за границей часто выгоднее рассчитываться не «налом», а картой. С помощью портала finance.ua легко и удобно выбрать себе карту для поездки за границу.