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Фонд гарантирования на год продлил ликвидацию банка «Траст»

Фонд гарантирования на год продлил ликвидацию банка «Траст»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил ликвидацию ПАО Банк «Траст» сроком на один год с 30 декабря 2018 года до 29 декабря 2019 года включительно.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

“На основании пункта 2 части пятой статьи 12, части первой статьи 35, части пятой статьи 44, части третьей статьи 48 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» (далее – Закон) исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 13 декабря 2018 года № 3346 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО Банк «Траст» сроком на один год с 30 декабря 2018 года до 29 декабря 2019 года включительно”, – говорится в сообщении.

В то же время, согласно указанному решению, продлены полномочия ликвидатора банка Владимира Кухарева сроком на один год с 30 декабря 2018 года по 29 декабря 2019 года включительно.

По материалам УКРИНФОРМ
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