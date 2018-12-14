В США компания наймет человека, который будет следить за поведением робота

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Американская IT-компания Salesforce наймет директора по этике и гуманным разработкам. Об этом сообщает УБР со ссылкой на BussinesInsider.
Пола Голдмен займет эту должность с 7 января. Ее управление будет следить за тем, чтобы продукты, которые разрабатывает компания, не нарушали этические нормы.
В целом Голдман займется формированием видения того, как должны развиваться разработки в сфере искусственного интеллекта, опираясь на законодательные и этические нормы и политические тенденции.
Издание отмечает, что сама компания уже подвергалась критике со стороны ее же сотрудников из-за контрактов с властями. Так, компания заключила контракт с таможенной и пограничной службой США. Тогда более 650 сотрудников подписали петицию на имя генерального директора компании Марка Бениоффа. Сотрудники компании расценили участие в госзаказе как поддержку президента Трампа и его политики, в частности, его нетерпимости к мигрантам, это было ключевым триггером, на котором настаивали авторы петиции.
Спустя несколько недель разработчики вместе с активистами компании провели акцию протеста у штаб-квартиры компании Salesforce Tower.
В Кремниевой долине продолжается дискуссия о том, как именно компании должны использовать искусственный интеллект, напоминает BI. Сотрудничество крупных компаний с властями уже привело к протестам в Google, Microsoft и других компаниях.
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