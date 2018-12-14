Нет контакта с чиновником, нет возможности для взятки, - Гройсман

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Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о развитии электронных государственных услуг в Украине.
Об этом он написал в Фейсбуке.
“Как гражданин может присоединиться к борьбе с коррупцией? Например, каждый раз, когда вам нужна какая-то админуслуга, проверьте, предоставляют ее государственные органы в онлайн-формате. Нет контакта с чиновником лицом к лицу – нет возможности попросить или дать взятку”, – отметил Гройсман.
По его словам, цифровизация госуслуг способствует тому, чтобы работа органов власти становилась более эффективной.
“Каждое внедрение электронной услуги – это оптимизация процесса ее предоставления, изъятия лишних шагов и справок… Сейчас уже доступно 117 е-услуг. Их полный перечень смотрите по ссылке, – добавил премьер.
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