Нет контакта с чиновником, нет возможности для взятки, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман рассказал о развитии электронных государственных услуг в Украине.

Об этом он написал в Фейсбуке.

“Как гражданин может присоединиться к борьбе с коррупцией? Например, каждый раз, когда вам нужна какая-то админуслуга, проверьте, предоставляют ее государственные органы в онлайн-формате. Нет контакта с чиновником лицом к лицу – нет возможности попросить или дать взятку”, – отметил Гройсман.

По его словам, цифровизация госуслуг способствует тому, чтобы работа органов власти становилась более эффективной.

“Каждое внедрение электронной услуги – это оптимизация процесса ее предоставления, изъятия лишних шагов и справок… Сейчас уже доступно 117 е-услуг. Их полный перечень смотрите по ссылке , – добавил премьер.