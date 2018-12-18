Украинцам выплатят сразу две пенсии: когда ждать (инфографика)

Кабинет Министров планирует обязать Пенсионный фонд выплатить украинским пенсионерам в декабре сразу две пенсии — декабрьскую и за январь.

В Кабмине появился проект постановления о выплате январских пенсий в декабре, как это было в 2017 году, передает “Країна 24”.

Таким образом в правительстве планируют перестраховаться от задержек пенсий в январе в связи с праздниками. Даты выплат будут согласованы Министерством социальной политики Украины с оператором “Укрпочта” и отделениями банков.

