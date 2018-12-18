В Нацполиции рассказали, сколько выписали штрафов за нарушение ПДД с начала года

За 11 месяцев 2018 года общая сумма штрафов за нарушение правил дорожного движения составила 1,77 миллиарда гривен.

Соответствующую статистику озвучил заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев.

Также он отметил, что на 538 миллионов гривен из этой суммы были выписаны штрафы за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Напомним, что в октябре Кабинет министров расширил список приборов, которые могут применяться для фиксации нарушений правил дорожного движения на дорогах и использоваться как доказательство для привлечения нарушителей к ответственности.

Согласно принятому постановлению, разрешается использовать технику, которая определяет пространственно-временные координаты транспортного средства и аппараты с функцией фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.