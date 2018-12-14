Представлен обновленный высокоточный снаряд украинского производства

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ГП Научно-производственный комплекс «Прогресс», входящая в состав ГК «Укроборонпром», завершило работы над модернизацией и полным импортозамещением компонентов из России высокоточного 152-мм снаряда «Квітнік», — передает пресс-служба Укроборонпрома.
Нежинское предприятие, которое является ведущим разработчиком высокоточных снарядов, готово к испытаниям и серийному производству этого высокотехнологичного оружия, которое полностью соответствует концепции современной войны по стандартам НАТО.
«Квітнік» — высокоточный 152-мм снаряд, который на расстоянии до 20 км попадает в цель с погрешностью в считанные сантиметры. Фактически, этот снаряд может попасть в лист формата А4 первым выстрелом.
Это стало возможным благодаря лазерному наведению на цель, которое может осуществляться с беспилотника или наземным корректировщик.
Такая технология позволяет уничтожать защищенные цели, например, командные пункты, узлы связи, мосты, переправы, опорные пункты и тому подобное. Достигается тотальное преимущество в контрбатарейной борьбы, когда вражеская артиллерия ликвидируется без шанса на получение ответного удара.
Благодаря лазерному наведению возможно уничтожать даже движущиеся цели, например, бронетехнику, как на марше, так и в боевых порядках. Кроме того, использование «умной» оружия позволяет наносить точные удары по противнику, который прикрывается гражданскими объектами.
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