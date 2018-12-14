В столице усилят контроль над качеством школьного питания

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В связи с поступлением обращений относительно некачественного питания в некоторых школах столицы специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве проводят внеплановые инспекции учебных заведений города, — сообщает пресс-служба КГГА.
Инспекции происходят при постоянной коммуникации с Киевской городской государственной администрацией. В частности, только за последние недели было проверено около 50 соответствующих субъектов хозяйствования, в 37 учебных заведениях выявлены нарушения и подготовлены предписания, выполнение которых будет проверено в ближайшие дни.
«Самое главное для нас — это, конечно, безопасность и здоровье детей. Бесспорно, если завтрак неполноценен с нарушением норм и калорийности, то такая ситуация вызывает не только обеспокоенность, но и решительные действия. В конце календарного года завершаются соглашения, которые были заключены между районными управлениями образования и поставщиками услуг по организации питания. Сейчас проходят тендерные процедуры. Для нас очень важно, чтобы на них зашли только ответственные организаторы, которые действительно могут предоставить качественную продукцию ребенку», — отметила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян.
По словам начальника Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олега Рубана, налажено четкое сотрудничество с Киевской городской и районными государственными администрациями, а также родительскими комитетами некоторых школ. Именно от таких неравнодушных родителей получено жалобы на некачественные продукты и пищевые услуги.
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