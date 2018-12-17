Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 272 0

НБУ выпускает 5-гривневую монету, посвященную Киеву (фото)

НБУ выпускает 5-гривневую монету, посвященную Киеву (фото)

С 20 декабря Национальный банк Украины вводит в обращение монету, посвященную Киеву.

“Новая памятная монета будет с символами столицы. В частности, на монете изображены главные символы Киева – Парковый мост, Софийский собор, Парламент, а также каштановая ветка”, – говорится в сообщении. Как отмечается, ее номинал – 5 гривень, а тираж – 45 тысяч экземпляров.

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина