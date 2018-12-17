НБУ выпускает 5-гривневую монету, посвященную Киеву (фото)

С 20 декабря Национальный банк Украины вводит в обращение монету, посвященную Киеву.

“Новая памятная монета будет с символами столицы. В частности, на монете изображены главные символы Киева – Парковый мост, Софийский собор, Парламент, а также каштановая ветка”, – говорится в сообщении. Как отмечается, ее номинал – 5 гривень, а тираж – 45 тысяч экземпляров.