Популярные офшоры ужесточат требования к налоговым резидентам

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Компаниям – налоговым резидентам таких популярных офшорных юрисдикций, как Каймановы острова, Бермуды, остров Мэн, Гернси и Джерси, с 2019 года придется открыть реальные офисы и нанять сотрудников.
“Это самая значительная угроза существованию [офшорной] отрасли” с конца 1990-х годов, говорил в ноябре партнер международной юрфирмы Harneys Питер Тарн, цитировала его газета Британских Виргинских островов BVI Beacon, пишет РБК.
Схожие между собой законопроекты о внедрении требований “экономического присутствия” (economic substance) сейчас принимают власти британских коронных владений и заморских территорий: так, парламент Бермуд рассматривает соответствующий законопроект во втором чтении 17 декабря, до конца месяца такие же акты должны быть приняты на Кайманах и Британских Виргинских островах и т.д.
Требования распространятся не на все зарегистрированные компании, а только на налоговых резидентов в таких сферах, как финансы и банковское дело, страхование, лизинг, морские перевозки, управление интеллектуальной собственностью, холдинговый бизнес, распределительные и сервисные центры. Для новых компаний правила начнут действовать с 1 января 2019 года.
Уже зарегистрированные компании должны открыть офисы и нанять сотрудников до 1 июля 2019 года. За нарушение требований грозят жесткие санкции – от штрафов до исключения из реестра компаний. Критерии пока являются во многом размытыми: так, соответствующий законопроект Джерси предполагает необходимость “достаточного”, “адекватного” количества сотрудников, физически присутствующих на острове, “адекватного” объема расходов и физических активов, такие же формулировки и в бермудском законопроекте – “достаточность” там будет определять регулятор. Напомним, в декабре 2017 года Совет Евросоюза опубликовал “серый” список более чем из 40 налоговых режимов, которые не в полной мере соблюдают принципы справедливого и прозрачного налогообложения.
В том числе 13 стран и территорий включены за то, что “позволяют офшорным структурам извлекать прибыль без реальной экономической деятельности”. Это Ангилья, Багамы, Бахрейн, Бермуды, Британские Виргинские острова, Кайманы, Гернси, Мэн, Джерси, Маршалловы Острова, Теркс и Кайкос, ОАЭ и Вануату. ЕС пригрозил внести эти территории в черный список, если они не предъявят дополнительные требования к налоговым резидентам. В ответ правительства этих стран обязались провести реформы до конца 2018 года.
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