Украина может начать экспорт газа в Европу к 2035 году - эксперт

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Украина может начать экспортировать собственный природный газ в Европу уже к 2035 году.
Такое мнение высказала исполнительный директор ДТЭК Нефтегаз Наталия Гребенюк.
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Н.Гребенюк, чья компания за последние несколько лет утроила собственную добычу газа до 1,6 млрд куб. м, заявила, что Украина может экспортировать около 5 млрд куб. м в год в соседние европейские страны к 2035 году.
“Украина имеет огромный потенциал и способна внести свой вклад в европейскую энергетическую безопасность. Около 50 лет назад в Украине ежегодно добывали около 70 млрд куб. м газа. Таким образом, цель добывать 35 млрд кубометров в год в 2035 году – вполне достижима”, – сказала она.
Исполнительный директор ДТЭК Нафтогаз в то же время отметила, что Украина нуждается в современном производственном оборудовании, сервисах и технологиях для увеличения добычи, так как большая часть неиспользованных запасов находится на больших глубинах – 5000-6000 м – что значительно усложняет процессы разведки и добычи природного газа.
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