Hyundai начнет продажи автомобилей с разблокировкой по отпечатку пальца

Дактилоскопические сканеры встроены в ручку двери и кнопку зажигания нового кроссовера Santa Fe 2019 модельного года, который демонстрировался компанией в Китае.

По словам южнокорейского автопроизводителя, данные об отпечатках пальцев для одного и того же автомобиля смогут зарегистрировать сразу несколько пользователей. В зависимости от того, кто из них будет пользоваться автомобилем в данный момент, в транспортном средстве будут автоматически отрегулированы положение сидений и угол наклона зеркал заднего вида. Hyundai пообещала, что в будущем с использованием биометрической системы будут учитываться индивидуальные настройки температуры, влажности и рулевого управления.