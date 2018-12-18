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Hyundai начнет продажи автомобилей с разблокировкой по отпечатку пальца

Hyundai начнет продажи автомобилей с разблокировкой по отпечатку пальца

Дактилоскопические сканеры встроены в ручку двери и кнопку зажигания нового кроссовера Santa Fe 2019 модельного года, который демонстрировался компанией в Китае.

По словам южнокорейского автопроизводителя, данные об отпечатках пальцев для одного и того же автомобиля смогут зарегистрировать сразу несколько пользователей. В зависимости от того, кто из них будет пользоваться автомобилем в данный момент, в транспортном средстве будут автоматически отрегулированы положение сидений и угол наклона зеркал заднего вида. Hyundai пообещала, что в будущем с использованием биометрической системы будут учитываться индивидуальные настройки температуры, влажности и рулевого управления.

По материалам 3dnews.ru
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