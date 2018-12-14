Межбанк: доллар к 27,89 поднялся на сбалансированной торговле при поднявшихся с пятницы ценах

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в пятницу относительно доллара на 2,99 коп., на торгах понедельника упал на 4,90 коп., оказавшись на уровне 27,8861 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 17-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 5,95 коп., составил 27,8863 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 17 декабря с уровней предыдущего закрытия 27,89/27,93 UAH/USD виртуально, без сделок.

Около 10.10, выйдя в реальную сферу, СКВ на межбанке немного понизилась до 27,86/27,91 UAH/USD на очень символическом преобладании продаж «американца», которых удовлетворяла ситуативная «приподнятость» долларовых цен. Эти действия к 10.30 сменились равновесной торговлей в паре доллар-гривна, позволившей сузить спред до 27,87/27,90, а спустя 27 минут маржа цен доллара стала еще уже: 27,88/27,90 UAH/USD UAH/USD.

С 11.25 обозначился плавный нисходящий тренд пары доллар-гривня, понизивший цену пары по состоянию на 11.55 к отметке 27,87/27,89 UAH/USD. Эта коррекция была остановлена очередным периодом относительной стабильности и сбалансированной торговли, консолидировавших курс СКВ на уровне 27,87/27,88 UAH/USD.

Период стабильности затянулся до 14.00, когда незначительное преобладание покупок приподняло их до 27,88/27,90 UAH/USD.

Эти уровни цен оставались действующими на опустевшем межбанке до 15.30 Киева.

В районе отметки 27,88/27,90 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 17 декабря, констатировав сохранение курсом безналичного доллара состоявшегося во второй половине предыдущей сессии своей «приподнятости», которая, судя по тому, что значительный процент времени понедельничных торгов пара доллар-гривня торговалась в балансе спрос/предложение, устраивала и покупателей и продавцов СКВ.

Это же обстоятельство обеспечило заметное повышение средневзвешенного курса доллара по сравнению с пятницей – львиная доля сделок состоялась при более высоких, чем 14 декабря, ценах.

Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,8861 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,880 / 27,910

евро – 31,601 / 31, 613

российский рубль – 0,4185 / 0,4192

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1341 / 1,1324

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