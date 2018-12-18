Названы самые высокооплачиваемые профессии в Киеве

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Киевский центр занятости составил перечень самых высокооплачиваемых и дефицитных профессий в столичном регионе нынешней осенью. Больше всего предприниматели готовы платить «главным консультантам» (37 тыс. грн.), финансовым и маркетинговым директорам – 20 тыс. грн.
Примечательно, что монтажник систем кондиционирования и вентиляции запросто может рассчитывать на зарплату целого финдиректора – таким специалистам готовы отдавать 19 тыс. грн. на руки в месяц. А охранникам в детском саду предлагают 17 тыс. грн. – ровно столько же, сколько и директору дошкольного учреждения. Лишь немногим меньше (14-15 тыс. грн.) сейчас платят по строительным специальностям: монтажникам, электрикам и слесарям.
При этом наибольшие затруднения работодатели испытывают при поиске низкоквалифицированного персонала. Возглавляет список дефицитных профессий уборщик служебных помещений. Не хватает также бухгалтеров, водителей, дворников и продавцов-консультантов. Правда, и платят специалистам такого толку мягко говоря негусто – в среднем 6,4 тыс. грн. в месяц.
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