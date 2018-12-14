Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 30 0

Цифровые технологии, энергетика и таможенная сфера: Гройсман назвал приоритеты сотрудничества с ЕС

Цифровые технологии, энергетика и таможенная сфера: Гройсман назвал приоритеты сотрудничества с ЕС

Приоритетными секторальными направлениями сотрудничества Украины с Евросоюзом являются цифровые технологии, энергетика, таможенная сфера и юстиция.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в понедельник в Брюсселе во время совместной пресс-конференции с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини пресс-конференции.

Читайте также: Украина подписала с ЕС новые соглашения

“Секторальные направления сотрудничества, которые для нас являются приоритетными, – это развитие цифрового рынка, интеграция энергетического рынка, сотрудничество в таможенной сфере, а также все то, что касается свободы и безопасности юстиции”, – отметил Гройсман.

По его словам, во время переговоров с Могерини речь шла о чрезвычайно широком спектре вопросов взаимодействия – от поддержки реформы образования и децентрализации до реформы государственной службы, всех тех вещей, которые приближают Украину к стандартам ЕС.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина