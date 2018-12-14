Цифровые технологии, энергетика и таможенная сфера: Гройсман назвал приоритеты сотрудничества с ЕС

Приоритетными секторальными направлениями сотрудничества Украины с Евросоюзом являются цифровые технологии, энергетика, таможенная сфера и юстиция.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в понедельник в Брюсселе во время совместной пресс-конференции с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини пресс-конференции.

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“Секторальные направления сотрудничества, которые для нас являются приоритетными, – это развитие цифрового рынка, интеграция энергетического рынка, сотрудничество в таможенной сфере, а также все то, что касается свободы и безопасности юстиции”, – отметил Гройсман.

По его словам, во время переговоров с Могерини речь шла о чрезвычайно широком спектре вопросов взаимодействия – от поддержки реформы образования и децентрализации до реформы государственной службы, всех тех вещей, которые приближают Украину к стандартам ЕС.