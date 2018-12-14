Укртрансгаз заявляет о создании оператора газохранилищ Украины

Акционерное общество “Укртрансгаз” сообщает о реализации следующего этапа анбандлинга – создание оператора газохранилищ Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Во вновь созданный филиал “Оператор газохранилищ Украины” переведен персонал и переданы необходимые активы, тем самым завершен очередной подготовительный этап процесса отделения Оператора газотранспортной системы Украины (анбандлинг)”, – говорится в сообщении.

Как сообщается, оператор газохранилищ будет предоставлять услуги по хранению природного газа и обеспечивать эффективную и бесперебойную работу 11 подземных хранилищ газа.

С этой целью из структуры Укртрансгаза в новообразованный филиал были переведены около 2 000 сотрудников и переданы производственные подразделения, обслуживающие подземные хранилища газа на всей территории Украины, а именно – Пролетарское ПУПХГ (производственное управление подземного хранения газа) (Харьковтрансгаз), Мринское ПУПХГ (Киевтрансгаз), Богородчанское ПУПХГ (Прикарпаттрансгаз), Дашавское, Опарское, Стрыйское ПУПХГ и Угерское ВВРиСП (Львовтрансгаз).

Руководителем филиала «Оператор газохранилищ Украины» назначен Богдан Максимчук, приоритетной задачей которого является полное разделение процессов по транспортировке и хранению газа с целью подготовки автономной работы этого подразделения после юридического отделения функции по транспортировке газа 1 января 2020 года, говорится в сообщении.